La privacy per WhatsApp è una cosa seria: a cosa serve Privacy Checkup

WhatsApp è ormai usata in tutto il mondo da milioni di persone, e probabilmente è anche per questo che prende in seria considerazione l'aspetto della privacy . Su WhatsApp sta arrivando Privacy Checkup , una novità molto interessante proprio per l'aspetto della privacy.

Privacy Checkup su WhatsApp: a cosa serve

L'immagine che trovate in basso contiene due screenshot dell'interfaccia dedicata a Privacy Checkup. Si tratta di una novità avvistata in fase di sviluppo nelle scorse settimane, e che finalmente debutta per alcuni utenti WhatsApp.

Privacy Checkup è a tutti gli effetti una sezione delle impostazioni dell'app. Al momento è stata avvistata nella beta dell'app Android di WhatsApp, ma non è escluso che presto non arrivi anche su iOS.

Privacy Checkup ha l'obiettivo di semplificare la gestione di tutte le opzioni per la privacy sulla piattaforma di messaggistica.

Si tratta di opzioni già introdotte nel corso degli anni da WhatsApp, ma talvolta non semplici da raggiungere. E allora Privacy Checkup arriva proprio per semplificare la loro attivazione e gestione.

Accedendo a Privacy Checkup, direttamente dalla sezione Privacy delle impostazioni dell'app WhatsApp, sarà possibile ad esempio controllare chi può vedere la propria foto del profilo, l'ultimo stato di accesso, le informazioni su e chi può aggiungere l'utente ai gruppi chat.

Si tratta dunque di una novità che dovrebbe fornire agli utenti maggiore controllo e flessibilità su tutte le opzioni che riguardano la privacy di WhatsApp. Una sezione dunque che guiderà l'utente nella configurazione di tutte le proprie preferenze di privacy e gestione dei dati personali da parte della piattaforma durante il suo utilizzo.

Ribadiamo che al momento non è disponibile per tutti, ma soltanto per alcuni utenti selezionati che hanno aderito alla beta di WhatsApp per dispositivi Android.

Ci aspettiamo però che in futuro venga estesa la sua disponibilità.