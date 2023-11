Questa funzione di WhatsApp è perfetta per chi non vuole mostrare il profilo a tutti

Tra multi dispositivo, doppi account sullo stesso telefono e canali, quest'anno WhatsApp non si è fatta mancare niente, ma la popolare app di messaggistica sta lavorando anche sul fronte della privacy e a breve vi consentirà di impostare un profilo alternativo.

Diversi utenti infatti per motivi di privacy preferiscono non mostrare la propria immagine di profilo o info a tutti, ma le riservano ai contatti (o ad alcuni di loro). Per tutti gli altri, questo significa che non vedono niente, il che non è una soluzione ottimale.

Ma nell'ultima beta di WhatsApp per Android, la numero 2.23.24.4, i ragazzi di WABetaInfo hanno scovato una novità veramente interessante che consentirà agli utenti di impostare un profilo alternativo. Cosa significa? In pratica si potrà impostare un'immagine e un nome di profilo visibile alle persone a cui non volete mostrare quelli riservati ai vostri contatti.