WhatsApp vi fa risparmiare un po' di tempo quando condividete foto e video

La novità, apparsa nell'ultima beta della popolare app di messaggistica per Android, versione 2.24.7.17 , è stata annunciata dai soliti ragazzi di WABetaInfo, che l'avevano già avvistata nella versione 2.24.5.6 dell'app per Android.

WhatsApp da tempo consente di scegliere la qualità di foto e video in chat, ma ora è possibile impostare la qualità predefinita (sapete come impostare il messaggio automatico su WhatsApp ?).

La prima consente di inviare le immagini più rapidamente, in quanto le dimensioni dei file sono più piccole, mentre la seconda offre maggiore qualità, ma al costo di un invio più lento e dimensioni fino a 6 volte più grandi.

È importante notare che anche selezionando l'opzione Qualità HD non condividerete i file multimediali in qualità originale.

Per farlo, bisogna condividere foto e video come documenti (icona della graffetta).

Una volta selezionata l'impostazione, non dovrete ogni volta cambiare manualmente le impostazioni per ogni immagine o video condivisi, ma lo farete solo una volta. In ogni caso, quando modificate le impostazioni di qualità dei file multimediali all'interno della chat, questa opzione verrà mantenuta anche per le future condivisioni.

Il nuovo menu che consente di scegliere la qualità di caricamento dei file multimediali è disponibile al momento solo per alcuni beta tester nella versione 2.24.7.17 dell'app per Android. Per tutti gli altri arriverà nei prossimi giorni.