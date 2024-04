WhatsApp rende più semplice condividere le foto

Andiamo a scoprire la novità, presente nell'ultima beta dell'app per iOS, versione 24.7.75 , ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come avere WhatsApp beta .

La novità dell'ultima beta di WhatsApp per iOS

In cosa consiste la novità? In pratica toccando a lungo il pulsante "+" a sinistra del campo di composizione di una chat, si può aprire direttamente la galleria delle foto. Attualmente è necessario toccare il pulsante "+" e poi toccare Foto.

Nell'ultima beta di WhatsApp per iOS, versione 24.7.75 , i ragazzi di WABetaInfo hanno notato una nuova funzione, non nominata nel changelog ufficiale.

Non una novità enorme, ma comunque una scorciatoia in grado di far potenzialmente risparmiare un po' di tempo, soprattutto se siete soliti condividere molti file multimediali.

Il changelog ufficiale

Il changelog ufficiale dell'ultima beta menziona invece funzionalità che sono già apparse nell'aggiornamento di WhatsApp per iOS numero 24.6.77, come la possibilità di registrare e condividere messaggi video istantanei, insieme a un'opzione per inoltrare e far ripartire rapidamente i video toccandone due volte il bordo.

Come ottenere la novità

Questa novità è in corso di distribuzione agli utenti che hanno installato la beta di WhatsApp numero 24.7.75, ma non è detto che sia disponibile per tutti.

Alcuni account potrebbero infatti riceverla nelle prossime settimane,