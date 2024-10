WhatsApp è ormai un punto di riferimento per milioni di persone quando si parla di messaggistica istantanea (ecco quali sono tutte le app di messaggistica più popolari). La piattaforma è ormai trasversale e va ben oltre le funzioni di messaggistica. Proprio in questo contesto WhatsApp presenta la sua rubrica integrata per salvare i contatti. La novità appena annunciata da WhatsApp è particolarmente significativa, visto che rinnova un aspetto rimasto invariato sin dalla nascita dell'app stessa. E non è questa la sola novità di spicco in arrivo!

Come funzionerà la rubrica di WhatsApp

Come dicevamo sopra, sin dall'inizio WhatsApp ha permesso la comunicazione tra utenti tramite il numero telefonico. Questo significa che per comunicare su WhatsApp con un altro utente è stato sempre necessario avere il suo numero di telefono, e quindi sostanzialmente avere in qualche modo memorizzato il numero personale. La gestione dei contatti WhatsApp finora si è basata sulla rubrica integrata a livello del telefono. Tutti i contatti salvati in rubrica e presenti su WhatsApp sono quindi disponibili alla chat sulla piattaforma. La novità delle ultime ore consiste nell'arrivo di una rubrica interna di WhatsApp, in modo che l'app di messaggistica possa fare tutto da sola nella gestione dei contatti.

Finora quindi l'unico modo per aggiungere contatti WhatsApp passava dal dispositivo mobile, salvando il numero telefonico o scansionando un QR code per avviare la chat. Con questa nuova rubrica invece sarà possibile aggiungere contatti anche da WhatsApp Web e Windows. In futuro arriverà la possibilità di farlo anche da altre tipologie di dispositivi collegati al proprio account WhatsApp. Come vedete dallo screenshot in basso, la nuova funzione di WhatsApp permetterà di salvare contatti e sincronizzarli su tutti i dispositivi che hanno accesso al proprio account WhatsApp, soprattutto se non sono smartphone. Inoltre, vediamo come sarà possibile sincronizzare il contatto, opzionalmente, anche con la rubrica del telefono. Si tratta di una novità che porta diversi vantaggi: ci permetterà infatti di salvare contatti WhatsApp senza impattare sulla rubrica personale, soprattutto nei casi in cui abbiamo necessità di quello specifico contatto solo su WhatsApp. E poi tutti i contatti WhatsApp salvati e sincronizzati saranno al sicuro da eventuali smarrimenti del dispositivo che si usa. E questo sarà indipendente dall'attivazione o meno del backup sul dispositivo.

Il bonus non da poco: WhatsApp senza numero telefonico

Nell'annunciare la novità della rubrica, WhatsApp ci ha lasciato anche un altro dettaglio interessante. La piattaforma presto lancerà una nuova funzionalità per comunicare tramite nome utente, senza la necessità di averne il numero telefonico. Si tratta quindi di un passo epocale per la WhatsApp, che finora ha sempre necessitato del numero telefonico dell'interlocutore con il quale si vuole comunicare su WhatsApp. Con questa novità sarà invece possibile chattare su WhatsApp anche con utenti di cui non si conosce il numero telefonico ma soltanto il nome utente. Parliamo di una novità che abbiamo già visto ampiamente su alcuni dei competitor di WhatsApp. Entrambe le novità che abbiamo descritto fin qui dovrebbero arrivare "presto", o almeno così riporta WhatsApp. Non appena la distribuzione al grande pubblico inizierà ve lo faremo sapere

Le guide utili per usare WhatsApp