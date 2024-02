WhatsApp scansiona da tempo i file scambiati dagli utenti, sia in invio che in ricezione, per segnalare eventuali file dannosi o in un formato non supportato , ma una segnalazione che ci è arrivata oggi sul nostro gruppo Facebook mostra invece un avviso diverso da quello atteso.

Il contenuto di questo documento potrebbe non essere sicuro. Prima di aprirlo, assicurati che la persona che te

Io ha inviato sia affidabile.

Come potete vedere è questo il testo del messaggio di avviso, che differisce da quelli segnalati nel centro assistenza di WhatsApp:

Questo file ha un formato insolito e potrebbe quindi essere danneggiato, pericoloso o non supportato da WhatsApp. Per precauzione, non sarà possibile inviarlo. o Questo file ha un formato insolito e potrebbe quindi essere danneggiato, pericoloso o non supportato da WhatsApp. Per precauzione, non sarà possibile aprirlo.

Non si tratta di un file danneggiato o non supportato, ma proprio di una possibile minaccia di sicurezza (spoiler: in questo caso non lo era).

È chiaro insomma che l'app stia lavorando per potenziare le sue funzioni a tutela degli utenti, anche per quanto riguarda lo scambio dei file, e anche al prezzo di qualche falso positivo.

Attenzione, questo non significa che WhatsApp legga il contenuto dei file in questione, ma solo che viene effettuata una qualche verifica sugli stessi, un po' come un antivirus. L'eventuale avviso compare inoltre solo alla prima apertura del file, ma non alle successive. A conferma però che non è una cosa casuale, se un documento ritenuto sospetto vi venisse inviato nuovamente riceverete comunque l'avviso alla sua prima apertura.

WhatsApp mette insomma le mani avanti e cerca di prevenire: se cliccherete su "apri" sarà a vostro rischio e pericolo.