WhatsApp non vuole che salviate le immagini dei profili degli altri utenti

Ora però con l'ultima beta dell'app di messaggistica per Android, numero di versione 2.24.4.25 , questa procedura non è più possibile in quanto quando si tenta di fare uno screenshot di una foto del profilo, viene visualizzata una notifica che indica che l'azione è stata bloccata.

Ma cosa significa? Da tempo WhatsApp è impegnata per migliorare la privacy dei propri utenti, tra cui anche il contrasto del download e della diffusione di immagini non autorizzate.

Certo, è sempre possibile scattare una foto da un altro telefono dopo aver aperto l'immagine di profilo, ma su questo non è possibile fare molto, e WhatsApp mira soprattutto a offrire un maggiore controllo sulla privacy e contrastare la condivisione immediata

In generale, comunque, si tratta di una novità che va nella giusta direzione per impedire l'uso improprio e la distribuzione non autorizzata delle immagini di profilo, oltre a mitigare il rischio di impersonificazione e molestie.

Come abbiamo detto, la novità è presente nell'ultima beta di WhatsApp per Android, versione 2.24.4.25, ma al momento può essere che anche scaricando l'aggiornamento non sia ancora disponibile per voi.