WhatsApp a lavoro sugli sticker generati dall’AI

WhatsApp sarebbe pronta a lanciare una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale. In particolare modo, WABetaInfo ha annunciato che alcuni tester del programma beta dell'app per Android hanno individuato i nuovi sticker creati tramite l'AI. Nella fattispecie, sarà possibile creare questi adesivi inserendo un testo descrittivo.

A questo proposito, però, Android Police ha evidenziato che non è ancora chiaro quale modello di intelligenza artificiale generativa WhatsApp abbia scelto per questa funzione, poiché fino ad ora si sa solo che gli adesivi sono generati utilizzando "una tecnologia sicura offerta da Meta". In ogni caso, il meccanismo sembra simile a quello già visto con Midjoureny o con i modelli DALL-E di OpenAI, i quali generano immagini basate esclusivamente sul testo.