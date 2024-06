Su WhatsApp è ufficiale il supporto agli sticker Lottie: aumenta la qualità

WhatsApp sta implementando il supporto agli adesivi Lottie nella versione definitiva sia per Android che per iOS. Questo framework permetterà di realizzare degli sticker più fluidi grazie alle animazioni vettoriali. In pratica, questa novità consentirà all'app di fare un bel passo in avanti rispetto agli attuali sticker WebP, che garantiscono delle animazioni più elementari.

Ad ora l'unico set disponibile nel nuovo formato si chiama "I'm Just a Girl" ed è stato realizzato da BUCK. Dopo averlo scaricato, sarà sufficiente installarlo per visualizzare i nuovi sticker. Gli altri adesivi, invece, resteranno nel formato WebP. Difatti, WhatsApp non ha ancora concesso agli altri sviluppatori la possibilità di creare i propri sticker utilizzando il nuovo framework. A riguardo, dovrebbe trattarsi soltanto di una questione di tempo.