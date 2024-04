WhatsApp sta lavorando a una funzione che trovate anche sul vostro vecchio Nokia 1100

WhatsApp sta lavorando a una funzione che potrebbe rendervi molto più facile contattare persone non incluse nei vostri contatti: un tastierino telefonico! Per quanto banale, lo strumento potrebbe rappresentare un notevole miglioramento nell'esperienza utente: andiamo a scoprire tutti i dettagli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come impostare suonerie personalizzate su WhatsApp.

Un tastierino telefonico per chiamare persone senza aggiungerle ai contatti

Nell'ultima beta di WhatsApp per Android versione 2.24.9.28, i ragazzi di WABetaInfo hanno scoperto che WhatsApp sta continuando i lavori per facilitare la comunicazione con i contatti non salvati. Già a luglio dell'anno scorso era apparsa la possibilità di aprire rapidamente le chat con numeri di telefono sconosciuti, il che consentiva di avviare conversazioni con nuovi contatti senza la necessità di salvarli nella loro lista di contatti (cosa altrimenti non proprio semplice).

Fonte: WABetaInfo