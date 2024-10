Finalmente i temi nelle chat di WhatsApp: ecco quali sono e come usarli

WhatsApp è il centro della messaggistica per tanti di noi (ecco quali sono le app di messaggistica più popolari ) e per questo seguiamo sempre con attenzione le novità che propone. Nelle ultime ore su WhatsApp sono arrivati i temi per le chat , e chiaramente questa novità ci interessa parecchio.

I temi per le chat su WhatsApp: quali sono e come usarli

La personalizzazione delle chat su WhatsApp finora ha permesso soltanto la possibilità di cambiare la tonalità del tema generale. Questo significa che finora abbiamo potuto soltanto scegliere un tema scuro o chiaro, oppure se avere un tema coerente con quello di sistema (alternanza tra scuro e chiaro in base all'orario).

Su altre piattaforme rivali, ad esempio su Telegram per dirne una, abbiamo visto da qualche anno una personalizzazione delle chat più spinta.

Ora questo concetto arriva anche per le chat di WhatsApp.

Come potete vedere dalle immagini in basso, su WhatsApp per Android sono finalmente arrivati i temi per le chat. Si tratta di una funzionalità che abbiamo già visto per la versione iOS.

La novità permetterà di scegliere un colore personalizzato per le proprie chat WhatsApp, con la scelta che può variare tra 20 temi diversi. Allo stesso modo, sarà possibile personalizzare l'aspetto dei singoli elementi delle chat. Ad esempio, potete vedere come sarà possibile personalizzare il colore della bolla dedicata ai messaggi.

In totale, vediamo 22 temi diversi per le chat e 20 colori a disposizione per la tonalità principale di tutta l'interfaccia. L'aspetto interessante è che potremo scegliere un tema diverso per diverse chat, in modo da identificare visivamente e rapidamente le diverse tipologie di chat. Immaginiamo quindi che sarà possibile assegnare un tema specifico alle chat lavorative, e un secondo a quelle personali.

Quando verrà scelto un tema specifico senza scegliere una tonalità per l'interfaccia generale, allora WhatsApps sceglierà automaticamente una tonalità coerente con il tema scelto dall'utente. Chiaramente la personalizzazione del tema chat su WhatsApp è privata, ovvero sarà visibile soltanto sul dispositivo in uso dell'utente che l'ha personalizzata, e non ai suoi interlocutori sulla piattaforma.