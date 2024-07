Basta incomprensioni: WhatsApp vi permetterà di tradurre i messaggi, grazie a Google

Come funzionerà la traduzione dei messaggi su WhatsApp

Lo strumento, che si basa sulla traduzione in tempo reale di Google Traduttore , si può attivare selezionando un messaggio all'interno di una chat e toccando in alto a destra l'icona con tre puntini. Qui, insieme alle voci Copia, Modifica e Fissa , apparirà una nuova voce chiamata Traduci.

I ragazzi di WABetaInfo hanno infatti scoperto nell'ultima beta dell'app per Android, numero di versione 2.24.15.8, una nuova funzione chiamata Live Translate (che potremmo tradurre con Traduzioni in tempo reale).

Toccandola, si aprirà una schermata di presentazione della funzione, che vi consentirà di selezionare la lingua da cui volete tradurre il messaggio e quella in cui tradurlo.

A questo punto, toccando il pulsante Traduci messaggi, verrà scaricato un pacchetto dai server di Google, in modo da effettuare la traduzione direttamente sul dispositivo senza inviare le chat a Google.

Stando alle informazioni trapelate, la funzione di traduzione in tempo reale potrebbe essere limitata inizialmente a determinate lingue come l'hindi e l'inglese (come avvenuto per la trascrizione dei messaggi vocali), per poi espandersi nel tempo.

Una volta abilitata la funzione, gli utenti vedranno i messaggi, per cui si è scaricato il pacchetto, venire tradotti automaticamente (e istantaneamente) durante una conversazione.

Al momento la funzione non è disponibile per gli utenti, neanche quelli della beta, in quanto è stata abilitata attivando un flag nascosto nel codice dell'app. Il test dovrebbe iniziare in un aggiornamento futuro.