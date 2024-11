WhatsApp batte Telegram: la trascrizioni dei messaggi vocali arriva per tutti in italiano, ma con priorità per iPhone

La novità che abbiamo appena menzionato è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore da Mark Zuckerberg, dopo una serie di rumor e anticipazioni. La funzionalità coinvolgerà gli utenti Android e quelli con iOS, con qualche limitazione per noi italiani.

WhatsApp è tra le app più usate da milioni di persone in tutto il mondo nel quotidiano, e per questa ragione siamo sempre molto interessati ai suoi sviluppi. Nelle ultime ore è arrivata una novità molto importante: finalmente le trascrizioni dei vocali su WhatsApp arrivano su Android e iOS.

Trascrizioni dei vocali su WhatsApp: chi può usarle e quando arrivano

La trascrizione dei messaggi vocali è una funzionalità che rende WhatsApp praticamente completa. La piattaforma di messaggistica istantanea negli ultimi anni ha visto diverse evoluzioni, con funzionalità sempre più specifiche e trasversali. Mancava effettivamente la trascrizione dei messaggi vocali, una mancanza che sta per essere definitivamente risolta.

La nuova funzionalità funzionerà proprio come vi aspettate. La trascrizione dei messaggi audio nelle chat proporrà automaticamente il testo corrispondente al contenuto del vocale registrato.

L'immagine che trovate in basso riassume l'interfaccia che vedremo quando riceveremo un vocale su WhatsApp con la relativa trascrizione. Il testo relativo alla trascrizione verrà proposto come didascalia al messaggio vocale, un po' come le didascalie che opzionalmente possiamo scrivere quando condividiamo una foto o un video sulla piattaforma di messaggistica.