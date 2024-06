WhatsApp vi chiederà il vostro compleanno, ma non per farvi un regalo

In arrivo una nuova interfaccia per la verifica dell'età su WhatsApp.

WhatsApp dimostra di essere sempre a lavoro per aggiornare la sua nota e popolare piattaforma di messaggistica. Proprio in questo senso, sono appena emerse novità su una nuova funzionalità in fase di sviluppo. WhatsApp è una piattaforma di messaggistica istantanea e, come tale, prevede dei requisiti minimi di età per il suo utilizzo nelle varie aree geografiche del mondo. Proprio per fornire supporto in questo, WhatsApp sta sviluppando una nuova interfaccia per la verifica dell'età dei suoi utenti.

La nuova verifica dell'età su WhatsApp Come vedete dallo screeenshot in galleria, la nuova interfaccia di WhatsApp richiede l'inserimento della data del compleanno, in modo da capire l'età dell'utente. Tale verifica dell'età arriva in ottemperanza ai recenti obblighi di legge introdotti in diversi paesi, tra i quali gli Stati Uniti. Un altro risvolto positivo ovviamente è orientato al rispetto della privacy degli utenti che usano WhatsApp. La verifica dell'età prevede l'inserimento della data di compleanno e, una volta completata, non sarà più possibile effettuare la modifica della data di compleanno. Chiaramente, le informazioni in merito alla data di nascita inserite su WhatsApp per la verifica dell'età non saranno visibili agli altri utenti. A chi verrà chiesta la data di nascita? Al momento non è chiaro come verranno selezionati gli utenti ai quali verrà richiesta la verifica dell'età.

Quando arriva la verifica dell'età Come detto sopra, la novità che abbiamo descritto è attualmente in fase di sviluppo, e dunque non disponibile pubblicamente. WABetaInfo l'ha scovata nella versione 2.24.12.25 di WhatsApp Beta per Android. Attualmente la sta testando un ristretto gruppo di utenti WhatsApp. Pertanto, ancora non abbiamo una data esatta per il lancio del nuovo controllo dell'età, ma torneremo ad aggiornarvi appena avremo novità sul suo rilascio ufficiale per tutti.