Ora con WhatsApp potete finalmente inviare video e foto in HD

La funzione arriva sulla versione stabile dell'app per iOS e Android, ma non ancora su desktop

Nell'ultimo periodo, WhatsApp ha rilasciato diverse novità importanti, come l'app desktop nativa per Mac e la condivisione dello schermo in chiamata, ma soprattutto la possibilità di inviare foto e video in HD (sapete come installare l'app su telefoni e PC?). Dopo essere stata annunciata dallo stesso Zuckerberg a metà agosto, la funzione era stata rilasciata a scaglioni, prima per le foto e poi per i video a partire da Android. Ora però il processo è completo ed è disponibile per tutti gli utenti (ecco alcune funzioni meno conosciute dell'app). A sancirlo, anche un video promozionale rilasciato proprio ieri su Threads, e che incoraggia gli utenti a condividere momenti epici.

Utilizzare la nuova funzione è semplicissimo, sia che dobbiate condividere un video o una foto. Per farlo, avviate una chat su WhatsApp e condividete un contenuto toccando il pulsante "+" in basso a sinistra e poi selezionando Libreria foto e video o Fotocamera, oppure toccando l'icona della fotocamera in basso a destra per scattare o registrare direttamente quello che volete condividere. A questo punto, in alto vedrete un'icona con la scritta "HD". Toccatela e dal basso apparirà una finestra. Per le foto, vedrete il titolo Qualità foto, mentre per i video vedrete il titolo Qualità file multimediali. In basso potete selezionare la qualità standard o la qualità HD, e vi verrà indicata la dimensione del file da inviare, che in HD sarà ovviamente più pesante. Effettuate la scelta e poi toccate il pulsante blu Fatto. Per impostazione predefinita, infatti, WhatsApp invierà i contenuti multimediali come prima, quindi in modalità compressa.