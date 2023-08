WhatsApp passa definitivamente all'HD: è la volta dei video

Sono passati solo pochi giorni dal rilascio dell'aggiornamento di WhatsApp che permette di condividere con i propri contatti immagini in HD, e ora la popolare app di messaggistica rilancia con i video in alta qualità (sapete come creare liste broadcast su WhatsApp?).

La novità, anticipata dalla stessa azienda in concomitanza con il lancio della condivisione delle immagini in HD sul canale stabile, è ora in via di distribuzione per alcuni utenti (ecco come creare sticker WhatsApp).

L'invio di video in HD è molto semplice, e ricalca fedelmente quanto avviene per le immagini. Dopo aver selezionato un video per condividerlo in una chat, noterete in alto una nuova icona HD.

Toccandola, si aprirà dal basso una finestra di dialogo che vi dà la possibilità di scegliere tra il formato Standard a 864 x 480 pixel e quello HD a 1280 x 720, con indicate le dimensioni. Per impostazione predefinita, il video sarà condiviso in formato Standard.