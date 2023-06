WhatsApp pronta a lanciare i video messaggi di 60 secondi

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare alacremente per fornire nuove funzionalità agli utenti Android ed iOS. Nell'ultima beta, ad esempio, è stata introdotta la possibilità di condividere brevi video fino a 60 secondi. Attualmente, l'inedita opzione è disponibile beta tester selezionati mentre verrà gradualmente estesa a più utenti nelle prossime settimane.

Entrando nel vivo della notizia, nella versione beta per iOS 23.6.0.73, è stata implementata la funzione dei videomessaggi. Grazie a questa funzione, sarà possibile condividere brevi video della durata massima di 60 secondi, fornendo quindi agli utenti un modo avanzato per comunicare rapidamente con i video. La stessa funzione, poi, è stata individuata anche durante lo sviluppo dell'aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.8.19. Per verificare se la funzione è stata abilitata sul vostro account, dovrete premere il pulsante del microfono all'interno della barra della chat in una qualsiasi conversazione: nel caso in cui si trasformi in un pulsante della videocamera, significa che sarà possibile già registrare video messaggi.