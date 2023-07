WhatsApp lancia i videomessaggi (che tutte le altre app già hanno)

Potete inviare clip di 60 secondi al massimo, al massimo: basta toccare lo stesso pulsante dei messaggi vocali per passare alla modalità video, e tenere premuto per registrare. Allo stesso modo è possibile scorrere verso l'alto per bloccare la funzione e registrare il video senza dover costantemente tenere premuto.

In un anno particolarmente denso di novità per la "pigra" WhatsApp, arrivano quest'oggi i videomessaggi istantanei , ovvero l'equivalente con video dei celebri messaggi vocali ; una funzione comune a tantissime app di messaggistica (cough cough, Telegram ) ma che finora mancava alla più usata app di tutte.

I video inviati saranno riprodotti automaticamente dal destinatario, ma senza audio: per attivarlo basterà toccarli. E come tutti i messaggi WhatsApp, anche i video rapidi sono protetti con crittografia end-to-end, per la massima riservatezza.

La funzione è in distribuzione sia per Android che per iOS, ma il roll out sarà completato solo nel corso delle prossime settimane, quindi non preoccupatevi se non doveste avere fin da subito la possibilità di ammorbare i vostri amici con dei video istantanei.