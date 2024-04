WhatsApp Web prende spunto dalle app desktop: ecco la nuova barra laterale!

Anche l'interfaccia di WhatsApp Web (a proposito, sapete come usarlo e disconnettersi ?) si sta adeguando al nuovo design delle app desktop: la popolare app di messaggistica sta infatti rilasciando agli iscritti al canale beta dell'app una nuova barra laterale . Andiamo a scoprire i dettagli.

Come accedere alla beta di WhatsApp Web

Per iscriversi alla beta di WhatsApp Web non dovete fare altro che collegarvi al servizio andato sul sito della piattaforma, come indicato nella nostra guida.

Dopo aver effettuato l'accesso, cliccate in alto a sinistra sull'icona con tre puntini, poi selezionate Aiuto e mettete la spunta di fianco a Usa la versione beta. L'interfaccia si aggiornerà istantaneamente.