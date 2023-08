WhatsApp Web: addio alle attese per sincronizzare i messaggi

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica istantanea più usate al mondo, forte dei suoi milioni di utenti che ogni giorno la utilizzano su smartphone e PC.

E proprio a proposito di WhatsApp per PC, ovvero di WhatsApp Web, arrivano delle interessanti novità. Queste riguardano la sincronizzazione dei messaggi.

Come vedete dallo screenshot in basso, su WhatsApp Web è arrivata l'opzione per attivare la sincronizzazione dei messaggi in background. Questa operazione di sincronizzazione di solito veniva svolta all'avvio di WhatsApp Web, impedendo l'utilizzo della messaggistica fino al suo completamento.