Su WhatsApp per Windows si potrà chattare con numeri sconosciuti

WhatsApp sta lanciando un aggiornamento per l'app nativa di Windows tramite il canale beta ufficiale del Microsoft Store. In particolare, si tratta della versione 2.2342.6.0 che include una novità piuttosto interessante: la possibilità di avviare una chat con i numeri sconosciuti (una possibilità già disponibile nelle ultime versione dell'app per Android ed iOS).

Grazie a questa funzionalità, dunque, sarà possibile aprire una chat con un contatto sconosciuto, senza la necessità di aggiungere il numero di telefono alla rubrica: quindi, sarà più facile avviare conversazioni e scambiare messaggi con persone appena incontrate oppure da cui abbiamo ricevuto un contatto. Entrando nei dettagli della notizia, WhatsApp ha introdotto una schermata in cui è possibile inserire il numero di telefono in modo da avviare rapidamente una chat.