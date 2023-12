Preparate i vostri dispositivi Wi-Fi 7: in pochi mesi potrete sfruttarne il pieno potenziale

Da mesi sentiamo parlare del Wi-Fi 7, e se negli ultimi tempi sono apparsi sul mercato sempre più dispositivi compatibili con questo standard, forse non sapete che la Wi-Fi Alliance in realtà non lo ha ancora rilasciato ufficialmente (a proposito, avete visto la nostra recensione del router Eero Max 7?).

Ieri però è arrivato l'annuncio che entro il primo trimestre del 2024 il nuovo standard verrà ufficializzato, il che consentirà agli utenti in possesso di dispositivi compatibili di sfruttarne il pieno potenziale.

Per chi non lo ricordasse, il Wi-Fi 7 rappresenta la nuova era della comunicazione wireless, in quanto grazie alla nuova banda a 6 GHz (introdotta con il Wi-Fi 6E) permette di passare dalla velocità teoretica di 9,6 Gbps del Wi-Fi 6 / 6E a ben 46,1 Gbps, e un numero di flussi massimo che da 8 arriva a ben 16. Ovviamente i miglioramenti interessano tutte gli aspetti della connessione, e per ogni approfondimento vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, ma la Wi-Fi Alliance non ha ancora finalizzato le specifiche.

Questo significa che se oggi comprate un router Wi-Fi 7 e un telefono o computer in grado di sfruttare le nuove caratteristiche di collegamento, in realtà (almeno per certi usi) non potrete apprezzarne appieno il salto generazionale rispetto al Wi-Fi 6 / 6E.

Al momento infatti questi dispositivi utilizzano una "bozza" dello standard e quando verrà rilasciato ufficialmente riceveranno un aggiornamento del firmware e potranno finalmente sfruttare tutte le potenzialità.

La Wi-Fi Alliance afferma infatti che il "Wi-Fi CERTIFIED 7, basato sulla tecnologia IEEE 802.11be, sarà disponibile prima della fine del primo trimestre 2024" e che "faciliterà l'interoperabilità mondiale e porterà prestazioni Wi-Fi avanzate nella prossima era di dispositivi connessi".

Per usi domestici non si dovrebbero notare differenze di prestazioni sostanziali, ma per certe applicazioni sì, come per la realtà aumentata e virtuale. La Wi-Fi Alliance infatti dichiara che "Man mano che la domanda degli utenti di tecnologie ad alta capacità e bassa latenza come AR/VR/XR, cloud computing e IoT industriale cresce in tutti i segmenti di mercato, i dispositivi Wi-Fi 7 offriranno prestazioni ottimizzate, anche in ambienti densi nella banda a 2,4 e 5 GHz. I Paesi con accesso a 6 GHz sperimenteranno l'intera portata delle prestazioni senza precedenti di Wi-Fi 7".

Ricordiamo infatti che per utilizzare la banda a 6 GHz è necessaria un'autorizzazione governativa, che in Italia è arrivata a settembre 2022, un anno dopo la decisione della Commissione Europea che ha regolamentato queste bande di frequenza.