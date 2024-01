Il Wi-Fi 7 è finalmente ufficiale: spingerà l'adozione della realtà aumentata

È da più di un anno che conosciamo il nuovo standard Wi-Fi 7, e se già da qualche mese sono arrivati sul mercato i primi router, telefoni e PC a supportarlo, la Wi-Fi Alliance non lo aveva ancora lanciato ufficialmente.

Ora però l'attesa finita, e il protocollo per le connessioni di prossima generazione è tra noi: scopriamo le specifiche, i casi d'uso e i dispositivi supportati, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento dedicato, in cui potete scoprire in maniera più dettagliata caratteristiche e differenze con il precedente standard Wi-Fi 6E.