Il widget Apple News sparisce dagli iPhone, ma la tempistica fa sognare i fan

Nelle ultime ore, sui forum di Reddit e dell'assistenza di Apple si stanno moltiplicando le segnalazioni degli utenti: il widget di Apple News è scomparso dagli iPhone (sapete come togliere l'autorizzazione per scaricare le app su iPhone?).

Cos'è Apple News

Google News. Fonte: Wikipedia

Lanciata nel 2015 negli Stati Uniti e poi estesa ad Australia, Regno Unito e Canada, per poi diventare un servizio in abbonamento a più di 300 riviste (Apple News+), Apple News non è mai arrivata da noi sotto forma di app. Nondimeno, gli utenti Europei, così come quelli di altre parti del mondo, potevano accedere allo strumento grazie al widget, che poteva essere aggiunto alla schermata a sinistra del dispositivo e forniva un comodo aggregatore di notizie locali. Usiamo il passato, perché da qualche ora è sparito.

La "sparizione" di Apple News e le teorie

Su iPhone e iPad (e Mac con Sonoma, che permette di utilizzare i widget del telefono), si poteva infatti aggiungere il widget Apple News, che forniva una rassegna stampa. Certo la funzione era gestita da un qualche algoritmo e senza nessun tipo di possibilità di interazione da parte dell'utente, ma era comoda per molti. A partire da ieri, però, su Reddit, sui forum dell'assistenza di Apple e anche su quelli di MacRumors, diversi utenti hanno riportato che il widget è sparito. Le segnalazioni provengono da Germania, Belgio, Spagna, Svezia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda e India. Anche noi, insieme a diversi siti di notizie italiani, possiamo confermare la notizia quindi possiamo ragionevolmente supporre che non sia più disponibile in questi Paesi dove Apple non ha rilasciato l'app Apple News. Ma qual è il motivo? Sul web sono apparse diverse teorie. Alcuni utenti hanno contattato l'assistenza e gli è stato risposto che avrebbero indagato e che si sarebbero fatti risentire "entro l'8 maggio". Il che ha alimentato diverse voci secondo cui il 7 maggio, giorno dell'evento di Apple, la casa della mela potrebbe annunciare una nuova app.