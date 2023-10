Il widget At a Glance di Google è sempre più completo

Quella che spicca maggiormente è Android 14 , la nuova generazione del robottino verde che ha portato una ventata di novità sia a livello grafico che funzionale. In parallelo, è arrivato un aggiornamento grafico anche per At a Glance , il popolare widget che Google integra nel suo Pixel Launcher .

E proprio per il widget At a Glance arrivano delle ulteriori novità. Nelle ultime ore infatti Google avrebbe introdotto per il widget una nuova opzione per visualizzare informazioni. Queste informazioni si riferiscono alla proposizione automatica di carte fedeltà e liste della spesa quando ci si trova in negozi fisici compatibili e identificati da Google.

La funzionalità è attivabile attraverso le impostazioni del widget, ovvero all'interno delle impostazioni di Pixel Launcher, alla voce Riepilogo.

Rimane da capire se anche in Italia sono già presenti negozi compatibili con questa funzionalità, oppure se dovremo attendere prima di vederla operativa.

In parallelo, Google ha aggiornato l'interfaccia delle impostazioni del widget sui Pixel 8. La nuova interfaccia prevede una schermata unica per tutte le 21 opzioni che possono essere attivate nell'ambito della visualizzazione automatica di informazioni all'interno del widget.