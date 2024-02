Il widget di ChatGPT arriva su Android!

Arrivano delle interessanti novità per coloro che usano ChatGPT su Android. Nelle ultime ore è arrivata un'importante novità per l'app ChatGPT dedicata al robottino verde: arriva un widget ufficiale .

La novità delle ultime ore è proprio che tale app ha ricevuto il suo primo widget per Android. L'immagine che trovate in basso mostra di cosa stiamo parlando: il widget di ChatGPT per Android include la possibilità di scrivere del testo, inviare immagini o richieste vocali per interagire con ChatGPT.

La quarta opzione, quella che vedete identificata con l'icona delle cuffie, è utile per avviare la modalità conversazione con l'intelligenza artificiale direttamente da smartphone. Tutte e quattro le opzioni le trovate nella barra inferiore del widget.