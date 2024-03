Conoscete il widget Google Finanza? Ecco il suo nuovo look

Parliamo di Google Finanza , uno dei servizi di Google che sicuramente non è spesso sulla bocca di tutti. L'aggiornamento rilasciato da Google riguarda la sua interfaccia grafica , la quale ha appena ricevuto una rinfrescata.

Uno degli aspetti che da sempre ha caratterizzato l'esperienza con Android consiste nei widget . Google stessa offre dei widget per tutte le sue app destinate ai dispositivi Android , e nelle ultime ore ha rilasciato un nuovo aggiornamento per uno di essi.

Le immagini che trovate in basso mostrano di cosa stiamo parlando. Il servizio Google finanza viene fornito tramite l'app Google sui dispositivi Android. E proprio l'app Google, tra i diversi widget che mette a disposizione su Android, permette anche di configurare un widget dedicato appunto a Google Finanza.

L'aggiornamento grafico prevede la modifica di alcune descrizioni relative al widget, con l'integrazione di una nuova opzione rapida per aggiornare le informazioni che vengono mostrate in merito ai titoli in borsa.

Questo non era immediatamente accessibile con la versione precedente del widget.

Oltre a questo novità arriva anche l'informazione per consultare quando il widget è stato aggiornato, utile per capire se le informazioni che mostra sono affidabili oppure se è necessario effettuare un refresh del widget.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere disponibile a livello globale per tutti coloro che hanno aggiornato l'app Google alla versione 15.9 del canale stabile. Fateci sapere se siete utilizzatori di questo specifico servizio di Google e se avete ricevuto il nuovo look.