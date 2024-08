I widget nella schermata di blocco di Android 15: un ritorno al passato non per tutti

Android 15 è ormai alle porte, anche nella sua versione stabile, dopo averlo conosciuto nelle varie beta pubbliche rilasciate nei mesi scorsi. Google ha ritardato leggermente il suo rilascio, e nell'attesa apprendiamo di una novità importante. I widget in lockscreen stanno per tornare con Android 15, e vediamo su quali modelli arriveranno.

Chi potrà avere i widget in lockscreen di Android 15

Sin dal titolo di questo articolo abbiamo specificato che si tratterà di una novità non per tutti, anzi piuttosto ristretta. Google infatti avrebbe scelto di rilasciare i widget per la schermata di blocco di Android 15 solo per i tablet.

Tutti coloro che hanno uno smartphone non potranno avere i widget nella schermata di blocco, nemmeno aggiornando il proprio dispositivo ad Android 15.

Sapevamo già di questa scelta, la quale probabilmente risiede nello spazio a disposizione sullo schermo. I widget nella schermata di blocco avrebbero senso su un tablet e non su uno smartphone, almeno secondo Google.

Archiviato questo aspetto, nella nuova Beta 1 di Android 15 QPR1 sono emersi nuovi dettagli sulla funzionalità per creare widget in lockscreen. L'immagine che trovate in galleria rappresenta un primo screenshot dell'interfaccia dedicata proprio a questa funzione.

Con Android 15 verrà quindi introdotta una schermata introduttiva quando si accede alla sezione dei widget, quella presente nel menù contestuale del Pixel Launcher. Questa riporta la descrizione per suggerire agli utenti che è possibile configurare widget accessibili anche senza sbloccare il dispositivo, consultabili quindi dalla schermata di blocco.

Anche nel selettore dei widget viene ripetuto che tutti i widget configurati nella schermata di blocco saranno accessibili a chiunque prenda in mano il tablet, anche senza sbloccare il dispositivo.

Infine, viene mostrato un ulteriore avviso per indicare che alcuni widget potrebbero non essere stati concepiti per funzionare nella schermata di blocco, visto che magari richiedono permessi specifici, connessi per l'appunto allo sblocco del dispositivo.

In merito al rilascio di questa novità, non abbiamo conferme ufficiali ma secondo Mishaal Rahman (che ha scovato il tutto) i widget nella schermata di blocco dovrebbero arrivare con il prossimo Feature Drop di Android 15, ovvero verso dicembre.