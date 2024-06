I widget del meteo di Google e Riepilogo guadagnano un nuovo set di icone

Il meteo è indubbiamente una tra le informazioni che ricerchiamo più spesso, consultando un'applicazione dedicata o più rapidamente dando uno sguardo ai widget sul nostro smartphone. Google continua il suo lavoro su entrambi gli aspetti e, dopo aver esteso il supporto della nuova interfaccia in stile Material You, adesso anche i widget del meteo e Riepilogo guadagnano le nuove icone.

Per gli utenti Pixel è possibile notare il cambiamento anche nella piccola icona a sinistra del widget At a Glance, mentre per tutti gli altri sarà necessario aggiungere alla home uno dei vari widget disponibili (anche se le nuove icone non vengono mostrate nell'anteprima). Andiamo a vederli nel particolare.