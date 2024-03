Il widget Riepilogo e Google Assistant ai saluti: l'ultimo aggiornamento mostra la novità

Lo scorso ottobre, Big G aveva rinnovato graficamente il widget Riepilogo (At a Glance) per tutti i dispositivi Android. In seguito all'ultimo aggiornamento dell'applicazione Google, il widget adesso si presenta con un nome diverso: nello specifico, sparisce il termine ''Assistente'' e ogni riferimento a Google Assistant.

L'aggiornamento, infatti, viene ulteriormente evidenziato dalla descrizione del widget: ''Riepilogo ti mostra quello che ti serve, al momento giusto''. Questa scelta suggerisce che non solo Google non considera più il widget come un estensione dell'assistente, ma alimenta ulteriormente la possibilità che quest'ultimo venga rimpiazzato da Gemini (il quale sarà disponibile anche dalle cuffie).