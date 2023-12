Il widget At a glance (Riepilogo) sta diventando il compagno perfetto per viaggiare

Una delle funzioni più versatili dei Pixel è il widget At a glance (Riepilogo), che consente agli utenti di ottenere immediatamente (a colpo d'occhio, appunto) informazioni sui prossimi appuntamenti, sul meteo o sui trasporti direttamente dalla schermata iniziale e da quella di blocco (sapete come creare widget per Android?).

E proprio i trasporti sono un punto interessante, perché nella pagina del supporto, Google specifica come lo strumento sia in grado di dare informazioni sia sui voli che sui treni, come "ad esempio binario, nome della stazione, stato o informazioni sui posti", ma quest'ultima funzione non è stata implementata ampiamente a livello globale.

Finora, perché dalla Germania abbiamo appena avuto indicazione di come il widget Riepilogo ora presenti dati riguardanti almeno i treni a lunga percorrenza di DB (Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche), il che ci offre l'opportunità di capire come funziona.

Come si vede dagli screenshot sottostanti, DB ha infatti cambiato l'interfaccia della propria email di prenotazione di un biglietto ferroviario, il che probabilmente implica un aggiornamento per seguire le linee guida di Google per permettere a Gmail di estrarre le informazioni del viaggio e offrirle a Riepilogo. In precedenza (immagine sotto a sinistra) i dati erano in un allegato PDF, mentre ora tutti i dettagli sono inseriti in uno schema che sembra fornito dalla stessa app della GrandeG (immagine sotto a destra).