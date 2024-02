Finalmente potremo dire addio alle inutili notizie dal pannello widget di Windows 11!

Nella build 26058 di Windows 11, attualmente in distribuzione nel canale insider, c'è una bellissima novità per il pannello dei widget: la possibilità di togliere del tutto le notizie, e avere un pannello pieno appunto soltanto dei widget scelti dall'utente. Essendo una funzione ancora in sviluppo ci vorrà un po' di tempo prima che arrivi nella versione stabile, ma nel giro al massimo di qualche mese tutti potranno sbarazzarsi delle news di Microsoft, che, diciamocelo, sono spesso solo gossip.

Ma attenzione, perché ci sono anche altre novità in sviluppo. Ad esempio i badge di notifica nella taskbar hanno un contatore per quelle che vi siete persi, come gli avvisi sul meteo o le breaking news, e aprendo il pannello dei widget in questo caso avrete anche un riassunto di tutte le notifiche non lette.

Ultima novità, un indicatore visivo per ritrovare il puntatore del mouse, che sembra mutuato dai PowerToys, che potete richiamare con i tasti Windows + Ctrl + X, e personalizzare nei colori.

Qui sotto trovate alcuni screenshot a testimonianza di quanto appena riportato, ma sottolineiamo nuovamente che nessuna di queste funzioni è già disponibile nella versione pubblica di Windows 11: ci vorrà ancora un po' di pazienza.