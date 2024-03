Wikipedia per Android si aggiorna: le novità per i widget

Novità in arrivo per l'app di Wikipedia per dispositivi Android. In particolare, la versione 2.7.50475-r-2024-03-06, già ampiamente distribuita tramite il Play Store, include un interessante aggiornamento relativo al design del widget "Wikipedia search".

Il widget ora presenta il logo a sinistra ed un campo di ricerca a forma di pillola a destra. È caratterizzato da una configurazione 2x1 che si estende fino a 5x1. Tra l'altro, sarà possibile ridurlo fino a 1x1, tuttavia questa configurazione presenta ancora degli errori visivi. In ogni caso, premendo su di esso si avvia la ricerca con la tastiera. Presente la pagina in primo piano di Wikipedia, che mostra il titolo dell'articolo, una breve descrizione e l'immagine di accompagnamento.