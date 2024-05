Winamp diventa open source per tornare ai fasti di un tempo?

Winamp è sicuramente un nome che non ha bisogno di presentazione per tanti di noi, soprattutto per chi nei primi anni 2000 era già in azione su tastiera e mouse ascoltando musica da ogni fonte possibile.

Noi c'eravamo, e ricordiamo bene tutte le opzioni che ci offriva Winamp, sia in termini di funzionalità che in termini di personalizzazione grafica. Ma quello che ci sembrava un mondo di possibilità, con il tempo è diventato la normalità e Winamp ha perso il suo fascino. Ma l'azienda che lo gestisce vuole ravvivare la fiamma.