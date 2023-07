Il glorioso Winamp torna su Android e iOS: nuova anima, fedele al passato

Se anche voi, come noi, eravate presenti nell'era in cui lo streaming era solo all'orizzonte e la musica veniva ascoltata esclusivamente in locale, magari in formato MP3, allora avrete usato almeno una volta Winamp.

La gloriosa piattaforma per la riproduzione di tutti i tipi di file musicali ha fatto praticamente la storia nei primi anni 2000, con le sue applicazioni inizialmente disponibili solo su PC e successivamente arrivate sui primi smartphone Android e iPhone. Con l'avvento dello streaming tutto è cambiato, ma Winamp è riuscita incredibilmente a tornare.

Nelle ultime ore infatti è stata pubblicata la prima versione beta dell'app Android e iOS della nuova vita di Winamp. Dunque, Winamp torna con una nuova anima, necessariamente al passo con i tempi, ma con alcune caratteristiche che sottolineano il legame che ha con la versione che l'ha resa celebre.