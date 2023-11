La winback di DAZN: sconto del 50% e Infinity+ in regalo, come aderire

Il campionato di calcio è ormai iniziato da un paio di mesi, e quasi tutti gli appassionati sapranno sicuramente come e dove vedere i match che gli interessano. Ma se siete tra coloro che ancora non hanno un abbonamento per vedere le partire di calcio, allora potrebbe interessarvi la promozione di DAZN .

Ci spieghiamo meglio, DAZN sta contattando alcuni dei suoi ex clienti via email per convincerli ad attivare nuovamente l'abbonamento alla piattaforma. L'offerta si rivela particolarmente interessante visto che tutti coloro che aderiranno potranno attivare il piano Standard a un prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per i primi tre mesi.

Inoltre, tutti gli ex clienti DAZN che riattiveranno il piano Standard potranno riscattare tre mesi di abbonamento in regalo a Infinity+.

L'entità dello sconto è rilevante, visto che secondo il listino attuale DAZN piano Standard prevede una tariffa mensile di 40,99 euro. Questa poi si abbassa se si sceglie l'abbonamento annuale, e si abbassa ulteriormente se si sceglie il pagamento annuale in un'unica soluzione.

Ribadiamo che si tratta di un'offerta riservata esclusivamente a coloro che verranno contattati via email da DAZN. Di seguito trovate il testo della proposta: