Che bella winback da Kena: 200 Giga a 5,99 euro!

I vecchi clienti Kena hanno un ottimo motivo per tornare con l'operatore.

Kena Mobile ha appena lanciato una nuova offerta dedicata ai suoi ex clienti, la quale arriva con un bundle di traffico dati e traffico telefonico consistente a un prezzo praticamente imbattibile. L'offerta in questione si chiama Kena 5,99 200GB Per Te, arriva con una tariffa di 5,99 euro al mese e per questo entra di diritto nella nostra raccolta delle migliori offerte mobile a meno di 7 euro. Andiamo a vederla nel dettaglio:

Kena 5,99 200GB Per Te Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 5,99 euro .

. Nessun costo di attivazione e di acquisto della nuova SIM. L'offerta che abbiamo appena descritto sarà attivabile esclusivamente da coloro che riceveranno l'SMS informativo che sostanzialmente costituisce l'invito per attivarla. Tale comunicazione dovrebbe arrivare ad alcuni ex clienti Kena Mobile, ecco perché l'offerta in questione rientra nella categoria delle winback. Questo è il testo dell'SMS che dovreste ricevere se siete tra i selezionati per attivarla.

Imperdibile! Torna in KENA a soli 5,99E al mese con 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozi). Offerta valida fino al 30/04/2024.