Stanchi di Windows 10? Questo semplice trucco lo trasformerà in Windows 11

Come introdurre alcuni elementi di Windows 11 in Windows 10

Un pò a sorpresa, Microsoft ha provveduto a rilasciare alcune funzionalità di Windows 11 su Windows 10. Una mossa inaspettata, che sicuramente ha reso contenti gli utenti che ancora non hanno deciso di passare all'ultima versione del sistema operativo dell'azienda. Tuttavia, gli elementi grafici più nuovi sono un'esclusiva di Windows 11, ma ora l'utente TheBobPony ha condiviso una soluzione che, almeno in parte, consente di "rinfrescare" l'aspetto generale di Windows 10.

In particolare, gli utenti, aiutando con strumenti di terze parti come Unlocker, dovranno copiare la cartella "Risorse" di Windows 11 ed incollarla sul proprio PC Windows 10 in C:\Windows. Questa mossa permetterà di implementare alcuni elementi grafici del nuovo sistema operativo sulla versione precedente, come i pulsanti con angoli arrotondati e barre di scorrimento più sottili.

Ovviamente l'aspetto generale non subirà grossi stravolgimenti: ad esempio, non sarà possibile replicare le animazioni DWM (Desktop Window Manager) di Windows 11.

Infine, è possibile anche il contrario, ovvero riportare un pò indietro nel tempo la grafica di Windows 11, copiando la cartella "Risorse" del PC Windows 10 ed incollandola in C:\Windows sul PC Windows 11. Tuttavia, questa operazione comporterà delle gravi criticità durante l'apertura delle app UWP.