Arriva Windows 11 2023 Update: addio alla Chat di Teams

Microsoft è sempre a lavoro per migliorare l'esperienza di milioni di utenti con il suo sistema operativo per PC e notebook . Parliamo ovviamente di Windows 11 , il quale ha appena ricevuto un importante aggiornamento software.

Tali novità infatti, che consistono nel nuovo Copilot, le opzioni con l'intelligenza artificiale per Paint, Strumento di cattura e Foto, sono state rilasciate con il precedente aggiornamento di Windows 11. E allora la novità più grossa di questo Windows 11 2023 Update riguarda Microsoft Teams, la piattaforma dell'azienda di Redmond che offre la gestione, creazione e partecipazione a chiamate e videochiamate, condivisione di file e organizzazione di gruppi di lavoro in remoto.

La novità della quale parliamo consiste nell'addio all'integrazione Chat che finora ha fatto parte di Teams.

Con questo nuovo update quindi, la stessa app Teams offrirà un accesso rapido alla sezione per chattare, chiamare e creare gruppi di lavoro.

Ricordiamo come l'integrazione Chat di Teams era presente a livello di sistema su Windows 11, con annesso un posto predefinito all'interno della sua barra delle applicazioni.

Oltre a questo, il nuovo Windows 11 2023 Update apporta un'etichetta per le app di sistema, in modo da identificarle più rapidamente e facilmente all'interno delle impostazioni di Windows 11. Tra le app di questo tipo troviamo Microsoft Store, Game Bar, Phone Link e Tips. Questa potrebbe essere una mossa di Microsoft in vista di un'eventuale futura opzione per disinstallarle dal sistema.

L'aggiornamento Windows 11 2023 è attualmente in fase di distribuzione automatica in tutto il mondo. Per essere sicuri di riceverlo il prima possibile potete abilitare la relativa opzione all'interno del menù Windows Update di Windows 11.