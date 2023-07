Windows 11: addio alle lunghe attese per installare gli aggiornamenti

Proprio come accade per Android e iOS , anche Windows si rende protagonista di due tipologie principali di aggiornamenti software: quelli di sicurezza e volti al miglioramento delle prestazioni e i grandi aggiornamenti che apportano nuove funzionalità e novità all'interfaccia. Chiaramente questa seconda categoria viene distribuita con una frequenza temporale più bassa.

Windows 11 è nota a tutti come la più recente versione del popolare sistema operativo per PC e notebook di casa Microsoft. Tale versione ha apportato importanti miglioramenti e novità, le quali vengono rinnovate costantemente con gli aggiornamenti periodici di Windows.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che riguardano proprio il prossimo grande aggiornamento di Windows 11, quello che sarà contrassegnato dalla sigla 23H2. Si tratta del grande aggiornamento che apporterà novità a livello funzionale, il successore di Windows 11 22H2 che abbiamo conosciuto alla fine dello scorso anno.

Le novità consistono nel fatto che questo aggiornamento sarà molto più rapido da installare rispetto a quanto visto per Windows 11 22H2 e versioni precedenti, le quali potevano prendersi dai 5 ai 20 minuti per completare l'installazione.

Windows 11 23H2 invece verrà installato con la stessa rapidità con la quale vengono installati i più frequenti aggiornamenti di sicurezza di Windows 11.

A livello più tecnico, il nuovo Windows 11 23H2 verrà installato come un pacchetto di abilitazione, ovvero verrà scaricato e installato in pochi minuti. Questo è possibile grazie al fatto che la nuova versione di Windows 11 in realtà è basata sulla stessa piattaforma di Windows 11 22H2, conosciuta come Zinc.

In pratica, Windows 11 23H2 avrà la stessa conformazione di un aggiornamento di sicurezza, con la differenza che includerà consistenti novità a livello funzionale, oltre che quelle di sicurezza.