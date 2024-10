Windows 11 24H2 è qui: come installarlo e tutte le novità. Ecco cosa cambia per i PC Copilot+

Windows 11 24H2, l'aggiornamento 2024 di Windows, è finalmente qui, con una serie di miglioramenti e novità, soprattutto riguardanti i PC Copilot+. Andiamo a scoprire cosa ci aspetta e come scaricare l'aggiornamento, oltre a vedere quando Microsoft porterà le novità di Copilot+ sui PC x86 (ricordiamo che la suite di funzionalità AI è al momento riservata ai PC con chip Snapdragon X).

Le novità dell'aggiornamento Windows 11 24H2

Microsoft continua con la sua strategia di un aggiornamento annuale accompagnato dai "momenti". Per quanto riguarda l'update 2024, o 24H2, a maggio di quest'anno era arrivato agli iscritti al canale Insider e abbiamo già avuto modo di apprezzarne le novità, su tutte il supporto ai file RAR. Possiamo dividere l'aggiornamento in due tronconi: uno comprendente una serie di miglioramenti destinati a tutti gli utenti Windows 11, e uno dedicato ai proprietari di PC Copilot+. Vediamo le novità per tutti, che comprendono: Esplora File ora supporta i file RAR e 7z per la compressione nativa, con opzioni come il metodo di compressione e il livello. Arriva anche la possibilità di consultare e tracciare lo stato di modifica e i commit associati ai file di sviluppo

Supporto per il Wi-Fi 7, che consente velocità Internet wireless ancora più elevate su PC dotati di hardware compatibile

Supporto per l'audio Bluetooth LE

Chi possiede un PC con schermo HDR ora può usare gli sfondi HDR per il suo desktop, ovvero immagini in formato JXR. La funzionalità prevede l'adattamento automatico dello sfondo in base alla tipologia di schermo usato.

Chi possiede un PC con schermo HDR ora può usare gli sfondi HDR per il suo desktop, ovvero immagini in formato JXR. La funzionalità prevede l'adattamento automatico dello sfondo in base alla tipologia di schermo usato.

Un'altra aggiunta è sudo, il comando noto in Linux per eseguire azioni con un livello di autorizzazione più elevato. In precedenza era necessario aprire una finestra PowerShell o Prompt dei comandi come amministratore, ora basta digitare il comando "sudo". Tre sono le modalità di comandi sudo: inline, con input disabilitato e con nuova finestra .

Nuova modalità di risparmio energetico a livello di sistema. Questa nuova modalità dovrebbe permette un maggiore risparmio sui consumi, andando a diminuire le prestazioni del sistema operativo. Sarà compatibile anche con i PC desktop

a livello di sistema. Questa nuova modalità dovrebbe permette un maggiore risparmio sui consumi, andando a diminuire le prestazioni del sistema operativo. Sarà compatibile anche con i PC desktop Nuova funzionalità Voice Clarity basata sull'intelligenza artificiale che permette di rimuovere il rumore di fondo durante una chiamata o durante registrazioni audio.

basata sull'intelligenza artificiale che permette di rimuovere il rumore di fondo durante una chiamata o durante registrazioni audio. Nuovo pannello laterale Collegamento al telefono per il menu Start

Miglioramenti al pannello Impostazioni rapide

Miglioramenti della schermata di blocco

Miglioramenti nella gestione dell'account delle notifiche in Teams

Nuova app Outlook (era già disponibile in precedenza)

Miglioramenti per la gestione della privacy per l'accesso a reti Wi-Fi

Miglioramenti nella connettività e accessibilità del Desktop Remoto Qui è disponibile l'elenco completo delle novità.

Le novità per i PC Copilot+

Ma ovviamente gran parte dell'attenzione è dedicata ai nuovi PC Copilot+: ecco le novità che arriveranno gradualmente a partire da ottobre, almeno per gli iscritti al programma Insider. Recall (anteprima)

Il lancio di Recall è stato un disastro dal punto di vista della sicurezza, ma Microsoft si è messa al lavoro ed è pronta a riproporre il suo strumento IA più innovativo. Con Recall si può recuperare velocemente quello che si è fatto con il PC grazie a degli screenshot analizzati dall'IA del computer. Ora sono state aggiunti una serie di miglioramenti, tra cui: Possibilità di scegliere se usare o meno Recall (non attivo per impostazione predefinita)

se usare o meno Recall (non attivo per impostazione predefinita) Windows Hello per aprire lo strumento

per aprire lo strumento Filtro delle informazioni sensibili A partire da ottobre, gli utenti Windows Insider inizieranno a vedere Recall sui PC Copilot+ alimentati da chip Snapdragon. Chi utilizza un PC Copilot+ alimentato da Intel o AMD vedrà Recall inizialmente nel programma Windows Insider a partire da novembre. I dettagli temporali sulla disponibilità di Recall per tutti gli utenti saranno condivisi in un secondo momento. Click to do (anteprima)

Click to Do è uno strumento che fa apparire una sovrapposizione interattiva sulla parte superiore dello schermo del PC e suggerisce azioni rapide su immagini o testo. Per esempio, può: Per le immagini mostrare una ricerca per immagini con Bing sfocare lo sfondo o cancellare oggetti in Foto rimuovere lo sfondo in Paint

Per i testi riscrivere riassumere spiegare il testo in linea aprire il testo in un editor inviare un'email (con un indirizzo email riconosciuto) fare una ricerca sul web aprire un sito web (con un URL riconosciuto)

Click to Do è consapevole del contesto e accessibile da qualsiasi schermata del PC Copilot+: basta premere il tasto Windows e fare clic con il mouse per trovare Click to Do nello strumento screenshot o Stampa schermata per iniziare. Lo strumento riceverà altri aggiornamenti nei prossimi mesi. Ricerca Windows migliorata Sui PC Copilot+ è possibile trovare documenti, impostazioni o foto: basta usare le proprie parole, senza ricordare per forza il nome di un file, le posizioni delle impostazioni o persino preoccuparsi dell'ortografia. È possibile trovare anche foto in OneDrive descrivendo il contenuto. Lo strumento funziona anche quando non si è connessi a Internet. La ricerca migliorata sarà disponibile all'inizio in Esplora file e nei prossimi mesi in Ricerca e Impostazioni di Windows. Super resolution in Foto

Super resolution è uno strumento che utilizza l'IA sul dispositivo per aumentare la risoluzione fino a 8 volte e controllare e regolare con precisione l'output. In pochi secondi è possibile portare una foto a bassa risoluzione in 4K, gratuitamente. Per usarlo, basta aprire l'app Foto e selezionare Super resolution, poi usare il cursore per regolare la risoluzione. Infine bisogna cliccare su Genera. Strumento per cancellare e riempire in modo generativo gli elementi in Paint Grazie agli strumenti di intelligenza artificiale, con Paint è possibile da maggio usare le proprie parole per descrivere la loro visione in un prompt, o alcuni colpi di pennello, per creare immagini, gratuitamente e senza la necessità di un abbonamento. Ora, con l'aggiunta di riempimento e cancellazione generativi, è possibile modificare e alterare le immagini con maggiore precisione e libertà creativa. Utilizzando un pennello regolabile, si possono rimuovere elementi indesiderati dalle immagini o aggiungerne di nuovi. Microsoft ha anche migliorato il modello basato sulla diffusione per fornire risultati migliori più velocemente. Inoltre l'azienda ha incluso la moderazione integrata per evitare la creazione di contenuti inopportuni.

Arriva Windows 11 Enterprise LTSC

Insieme a Windows 11 24H2, Microsoft ha rilasciato anche l'edizione LTSC (Long-Term Servicing Channel) di Windows 11 Enterprise. Questa è una versione di supporto a lungo termine di Windows Enterprise che viene rilasciata ogni 2 o 3 anni e che non riceve aggiornamenti importanti delle funzionalità. L'obbiettivo di questa versione è la stabilità, e per questo riceve solo correzioni e miglioramenti della sicurezza, offrendo un'esperienza coerente e stabile per campi specifici in cui questo è particolarmente importante, come i sistemi sanitari e la produzione. Windows 11 Enterprise LTSC è supportato per cinque anni dopo il lancio, mentre Windows 11 IoT Enterprise LTSC, disponibile da oggi, ed è supportato per dieci anni. Questa è la prima versione di Windows 11 ed è basata su Windows 11 24H2, ma è disponibile solo per i clienti aziendali.

Come installare l'aggiornamento Windows 24H2

Installare l'aggiornamento Windows 11 24H2 è semplicissimo. Tenete presente che se avete uno degli ultimi PC con chip Qualcomm Snapdragon X o i processori Intel Core Ultra Series 2, dovreste averlo già installato. Per tutti gli altri, Microsoft renderà l'aggiornamento disponibile in modo graduale. I primi a riceverlo saranno gli utenti con Windows 11 versione 22H2 o 23H2 che hanno scelto di ricevere gli ultimi aggiornamenti non appena saranno disponibili (potete attivare questa opzione andando in Impostazioni, cliccate su Windows Update e attivate l'interruttore di fianco a Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili). Più avanti, sarà disponibile agli altri PC, e in futuro potrebbe diventare un aggiornamento obbligatorio. Per aggiornare il PC, premete i tasti Windows + I per andare nelle Impostazioni, cliccate su Windows Update e se non vi vengono proposti selezionate Verifica disponibilità aggiornamenti. Adesso cliccate su Scarica e installa. Come le versioni precedenti, Windows 11 24H2 è supportato per 24 mesi per le edizioni Home e Pro, mentre le edizioni Enterprise e Education saranno supportate per 36 mesi. Per quanto riguarda invece alcune funzioni relative ai PC Copilot+, l'aggiornamento sarà disponibile tramite Microsoft Store. Nello specifico, Recall, Click to Do e Ricerca migliorata saranno inclusi in Windows Update, mentre Super resolution in Foto e Riempimento e cancellazione di oggetti generativi in Paint saranno disponibili tramite un aggiornamento in Microsoft Store.

Arriva Copilot+ anche per processori x86

Insieme a queste novità, Microsoft ha anche annunciato l'arrivo delle funzionalità Copilot+ sui PC Copilot+ con processore x86. Finora infatti Microsoft ha riservato gli strumenti IA dei suoi nuovi PC ai dispositivi con chip ARM (Qualcomm Snapdragon X Elite o Plus), ma da novembre 2024 gli iscritti al programma Insider con computer dotati di hardware certificato. Questi sono i portatili con NPU capace di almeno 40 TOPS, 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Attualmente i chip compatibili con queste specifiche sono AMD Ryzen AI 300 o Intel Core Ultra Series 2.

Arriva anche Copilot Labs, oltre a un aggiornamento per l'app Copilot per Android e iOS

Oggi Microsoft ha anche aggiornato l'app Copilot, non solo su Web o per Windows, ma anche per Android e iOS. Questa versione Copilot include funzionalità migliorate come Copilot Voice, Copilot Daily, Personalized Discover, Copilot Vision, Copilot Labs e altro. Think Deeper Copilot Labs è un'opzione che consente di testare le nuove funzioni di Copilot per ricevere suggerimenti e feedback da parte degli utenti. Lo strumento è disponibile per gli utenti di Copilot Pro. La prima funzionalità disponibile in Copilot Labs è Think Deeper, che offre a Copilot la possibilità di ragionare su problemi più complessi, proprio come ChatGPT o1. Utilizzando i modelli di ragionamento più recenti, Think Deeper può aiutare a risolvere difficili problemi matematici o valutare i costi di gestione dei progetti domestici. Microsoft avverte che Think Deeper può impiegare più tempo prima di rispondere, e che è in corso di distribuzione oggi a un numero limitato di utenti di Copilot Pro in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Copilot Vision Copilot Vision è uno strumento che consente di far vedere a Copilot quello che vedete. Grazie alla funzione, che fa sempre parte di Copilot Labs e si trova all'interno di Microsoft Edge, si può far leggere una pagina Web e fare domande sul suo contenuto. Lo strumento può suggerire i passaggi successivi, rispondere a domande, e assistere con le attività, il tutto mentre gli si parla con linguaggio naturale. La funzionalità è completamente opzionale, che viene attivata solo quando si ritiene possa essere utile. Microsoft dichiara che in questa versione di anteprima, nessuno dei contenuti (audio, immagini, testo, conversazioni con Copilot) verrà archiviato o utilizzato per la formazione. Non appena si chiude la funzionalità, questa viene eliminata in modo permanente. Microsoft inoltre dichiara che sta attualmente bloccando il servizio su paywall e contenuti sensibili, limitando l'uso a un elenco di siti Web pre-approvati.

