Windows 11 sta per dire addio a WordPad, ma con questo trucco potrete continuare ad usarlo

Cos'è WordPad

WordPad era insomma diventato il classico elemento scomodo nel mezzo, nel quale evidentemente Microsoft non voleva investire ulteriori energie. Ma non è detta l'ultima parola .

WordPad è un'applicazione di elaborazione del testo abbastanza basilare, inclusa in Windows fin dalla versione 95. Si tratta di una via di mezzo tra il semplicissimo Blocco Note (Notepad) e il ben più complesso (e a pagamento) Microsoft Word .

Come scaricare WordPad

Volete continuare a usare WordPad anche dopo l'aggiornamento a Windows 11 24H2? È piuttosto facile, vi basta scaricare WordPad dal vostro attuale PC Windows.

Come abbiamo già detto, WordPad è un programma piuttosto semplice, e come tale consta di pochi file. Nello specifico dovete andare nella cartella C:\Programmi\Windows NT\Accessories, e copiare i file wordpad.exe, WordpadFilter.dll e la sotto-cartella it-IT (en-US non è importante). Potete anche copiare l'intera cartella Accessories, per fare prima.

La potete salvare su una pennina USB, oppure copiarla in un'altra cartella all'interno del vostro profilo utente. L'importante è averne una copia al di fuori della cartella di Windows NT, dalla quale saranno rimossi una volta installato l'aggiornamento 24H2.

Per usare WordPad è sufficiente fare un doppio clic su wordpad.exe. Potete anche creare un collegamento, da spostare magari sul desktop, cliccandoci sopra col tasto destro del mouse e scegliendo Mostra altre opzioni -> Crea collegamento.