Windows 11 rilascia l'aggiornamento cumulativo di aprile: ecco le novità

È un buon periodo per gli utenti Windows 11: la casa di Redmond si sta preparando ai nuovi PC con Windows on ARM e al prossimo aggiornamento di Windows 11 incentrato sull'IA (che ormai sappiamo non si chiamerà Windows 12).

Microsoft però pensa anche al presente, e ha appena rilasciato l'aggiornamento Moment 5 con il pacchetto KB5036893 per gli utenti Windows 11 23H2 e 22H2: andiamo a vedere le novità.