Windows 11 riceverà una novità sulla pubblicità che non vi piacerà!

Potrebbero esserci novità non proprio positive per gli utenti Windows. Microsoft, infatti, sembrerebbe pronta ad implementare un nuovo metodo per promuovere le app nella sezione Consigliati del menu Start di Windows 11. Scendendo nei particolari, la funzionalità è stata scovata in fase di test dall'utente PhantomOcean3, che ha notato una lieve modifica nella descrizione di un'impostazione di Windows 11.

L'utente ha diffuso anche degli screenshot che provano la presenza della novità. Fortunatamente, sembrerebbe che gli annunci potranno essere disattivati. "Sembra che la sezione Consigliati del menu Start stia per ricevere promozioni di app, un qualcosa di simile alle app suggerite in Windows 10. Questa opzione può essere disattivata dalle Impostazioni (Mostra raccomandazioni per consigli/promozioni di app(altro)" si può leggere nel post diffuso su X.