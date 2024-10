Windows 11 in versione anni ’90 è il regalo che potete farvi da soli oggi

Ecco quindi che un Reddit ha deciso di rivivere quei tempi, trasformando Windows 11 in una versione che ricorda le vecchie edizioni del sistema operativo: una sorta di mix tra Windows 95 e Windows 98 .

Come trasformare l’interfaccia di Windows 11

Il thread su Reddit a cui abbiamo accennato è questo. Non si tratta di un vero e proprio tutorial passo passo, ma è comunque piuttosto facile seguirne le orme con pochi strumenti e qualche modifica estetica.

Modifiche al menu Start : nello specifico l'utente in questione ha usato WindowsBlinds 11, un tool a pagamento, gratis però per 30 giorni. La migliore alternativa gratuita è probabilmente Open-Shell , che può essere scaricato gratuitamente da GitHub

: nello specifico l'utente in questione ha usato WindowsBlinds 11, un tool a pagamento, gratis però per 30 giorni. La migliore alternativa gratuita è probabilmente , che può essere scaricato gratuitamente da GitHub Modifiche alla barra delle applicazioni : in questo caso la scelta quasi obbligata è RetroBar , disponibile gratis sempre su GitHub.

: in questo caso la scelta quasi obbligata è , disponibile gratis sempre su GitHub. Installare un tema retrò : ce ne sono tantissimi in circolazione. Possiamo consigliarvi questo, usato dall'autore del thread, ma anche una semplice ricerca per "Classic Theme for Windows 11" su GitHub o DeviantArt aprirà un mondo.

: ce ne sono tantissimi in circolazione. Possiamo consigliarvi questo, usato dall'autore del thread, ma anche una semplice ricerca per "Classic Theme for Windows 11" su GitHub o DeviantArt aprirà un mondo. Modificare le icone : idem come sopra, in rete ci sono tante alternative, sempre sulle medesime risorse. Ricerche per "Windows 95 / 98 icon pack" o "retro Windows icons" sono probabilmente le migliori da fare.

: idem come sopra, in rete ci sono tante alternative, sempre sulle medesime risorse. Ricerche per "Windows 95 / 98 icon pack" o "retro Windows icons" sono probabilmente le migliori da fare. Tocchi finali: per completare il tutto potete aggiungere qualche suono old school, cercando "Windows 95 sounds pack" o simili. Inoltre tool quali Winaero Tweaker consentono di personalizzate tutto ciò che Microsoft non vuole che personalizziamo di Windows.

Questo è solo un piccolo assaggio per chi cerchi un look stile anni '90.

Per una panoramica più completa su come personalizzare Windows potete fare riferimento alla nostra guida completa in merito.