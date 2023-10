Windows 11 supera le aspettative di Microsoft: è attivo su quasi mezzo miliardo di dispositivi

Windows 11 avrebbe raggiunto un traguardo piuttosto storico: l'ultima versione del sistema operativo di Microsoft, infatti, sarebbe attualmente in uso su oltre 400 milioni di dispositivi attivi mensilmente. In particolare, i dati interni di Microsoft, visionati da Windows Central, hanno rivelato questo risultato che, tra l'altro, sta salendo costantemente: si ipotizza che verrà raggiunta la soglia del mezzo miliardo entro l'inizio del 2024.

Microsoft, considerando che Windows 11 è sul mercato dall'ottobre 2021, ha impiegato circa due anni per raggiungere i 400 milioni di dispositivi attivi mensilmente con questo S.O. A riguardo, si tratta di un tasso molto più lento rispetto a Windows 10, che raggiunse questo risultato in poco più di un anno (alla fine arrivò ad 1 miliardo di utenti all'inizio del 2020). Tuttavia, è fondamentale tenere conto dei parametri di lancio molto diversi.