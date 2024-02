NVIDIA scansati proprio: ecco il DLSS di Windows 11!

Se c'è una certezza nel mondo dell'informatica (e non solo) è che quando una cosa va di moda tutti proveranno a fornire una propria alternativa (altrimenti detto: la copieranno). Il caso in questione verte attorno a una nuova funzione in arrivo su Windows, chiamata super risoluzione automatica, che Microsoft descrive così: "utilizzare l'IA per rendere più fluida la riproduzione dei giochi supportati con dettagli migliorati". Vi ricorda il DLSS per caso?

Non essendo ancora stata annunciata i dettagli precisi su questa funzione ancora ci sfuggono, ma considerando che sembra sarà parte di Windows 11 difficilmente ce la immaginiamo legata a un hardware specifico, anche se dei requisiti minimi potrebbero comunque essere necessari.

Microsoft sta anche lavorando su una migliore gestione del colore da parte di Windows 11 (a questo proposito potete leggere anche la nostra guida su come calibrare il monitor in Windows), in particolare con gli schermi OLED HDR, ma non solo, e chiunque si sia trovato a dover inserire un profilo colore a mano sa quanto questo possa essere frustrante.

Anche in questo caso la descrizione è abbastanza chiara: "la gestione automatica del colore fa si che le tue app e altri contenuti abbiano colori precisi su questo display".

E giusto per chiudere riprendendo la considerazione dalla quale eravamo partiti, AMD ha il suo FSR e Intel lo chiama XeSS, ma alla fine la stessa cosa tutti fanno: un(a sorta di) upscaling per rendere i giochi più fluidi senza perdita di dettagli apprezzabile. Microsoft è solo l'ultima della fila, per adesso, quindi non c'è molto di cui meravigliarsi.