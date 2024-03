Grazie all'ultimo aggiornamento di Windows 11 sarà più facile aprire Copilot

Gli utenti Windows possono provare in anteprima molte funzionalità di Windows 11 iscrivendosi al programma Windows Insider. A riguardo, l'ultima build di Windows 11 Insider Proview disponibile è la 22635.3276, che in particolare include una novità abbastanza interessante riguardante l'assistente AI Copilot.

Difatti, al passaggio del mouse sull'icona di Copilot nella barra delle applicazioni, si aprirà un riquadro dedicato. Nel caso in cui l'utente non dovesse interagire con l'assistente AI, il riquadro si chiuderà automaticamente. Questa novità dovrebbe essere implementata per gli utenti di Windows Insider nelle prossime settimane. Si tratta di una modifica che migliorerà soprattutto l'esperienza degli utenti che utilizzano spesso Copilot, visto che in questo modo potranno risparmiare qualche secondo.