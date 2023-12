Microsoft strizza l'occhio agli utenti più esperti: Windows 11 darà accesso alle ''Impostazioni avanzate''

A due anni dal rilascio, Windows 11 si è rivelato uno degli aggiornamenti più importanti per il sistema operativo di casa Microsoft. Il cambiamento è stato evidente sia per quanto riguarda l'aspetto grafico (qui una guida alla personalizzazione gratuita) sia a livello di funzioni (soprattutto in campo IA con l'integrazione di CoPilot).

L'ultima novità sulla quale l'azienda statunitense sta lavorando, sarà sicuramente ben accolta dagli utenti più esperti: parliamo dell'aggiunta di un pannello per accedere alle "Impostazioni avanzate di Windows". La nuova sezione verrà integrata direttamente su Dev Home, stando a quanto confermato dalla stessa Microsoft sulla pagina Github dell'applicazione. Di seguito un'immagine di prova che mostra come potrebbe apparire.