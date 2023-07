Windows 11 sta per arricchirsi di app Android

Da qualche anno ormai conosciamo l'attenzione di Microsoft nel confronto del mondo Android , in particolare per quanto riguarda le app Android . Stiamo parlando ovviamente del sottosistema Windows per Android (WSA).

Amazon ha infatti annunciato ufficialmente l'apertura a tutti gli sviluppatori del suo Appstore. Questo significa uno snellimento delle procedure per sottomettere e mandare in revisione un'app per essere poi pubblicato sul Appstore presente su Windows 11. In altre parole, significa che tutti gli sviluppatori indipendenti potranno inviare le loro app per la pubblicazione sullo store di Amazon.

Dietro la mossa di Amazon sicuramente c'è la volontà di estendere in maniera rilevante il suo Appstore su Windows 11, allargando in maniera consistente la disponibilità di contenuti di vario tipo sul suo store delle app per Windows 11.

Per vedere più app sul Amazon Appstore che troviamo su Windows 11 dovremo attendere ancora un po'. Dopo l'ufficialità ci aspettiamo che gli sviluppatori si mettano a lavoro per adattatore i propri titoli per Windows 11.